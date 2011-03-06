การทำความสะอาดล้ำลึกผสานกับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และฟังก์ชันอเนกประสงค์:เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 4 ด้วยการออกแบบให้ตามหลังที่น่าดึงดูด ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างถูกสุขลักษณะจนถึงเส้นใย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ฝุ่น และครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ผ่านการทดสอบจาก Kärcher ให้ผลการทำความสะอาดดีที่สุด: น้ำสะอาดที่ถูกผสมกับน้ำยาทำความสะอาดพรม Kärcher RM 519 จะถูกพ่นลึกเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอภายใต้แรงดัน จากนั้นดูดกลับขึ้นพร้อมกับสิ่งสกปรกที่หลุดออก เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1 ทำงานได้ทั้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งอย่างเต็มรูปแบบ ถังน้ำสะอาดขนาดใหญ่ 4 ลิตร แบบโปร่งใส ทนแรงกระแทก และถอดออกได้ ทำให้เติมและเทน้ำได้ง่าย น้ำเสียที่ดูดขึ้นมาจะถูกเก็บในถัง ด้ามจับ 3-in-1 ถูกออกแบบเพื่อให้การถือ, เปิด, ปิด และเทน้ำออกจากถังเป็นเรื่องง่ายและสะดวก อุปกรณ์เสริมที่ให้มาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่อง เครื่องทำความสะอาดนี้ทำความสะอาดง่ายหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็วด้วยวิธีการฉีดสเปรย์น้ำยาซักพรมและดูดกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว
ถังเก็บน้ำสะอาดถอดเปลี่ยนได้
ถังน้ำสะอาดเติมและเทออกได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหัวเครื่อง ถังทนแรงกระแทกและเป็นแบบโปร่งใสเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ถังน้ำสะอาดสามารถสอดเข้ากับเครื่องได้อย่างง่ายดาย
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มือจับพร้อมฟังก์ชันล็อคเพื่อการฉีดสเปรย์ต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ 3-in-1
ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสเปรย์แล้วดูดกลับบนพื้นผิวสิ่งทอ หรือการดูดฝุ่นเปียกและแห้งบนพรมและพื้นแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม
ด้ามจับ 3-in-1 สะดวกสบาย
ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายทั้งตอนยกเครื่อง, เปิด-ปิด หรือเทน้ำออก
อุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการซักพรมและการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
การติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มความสะดวกด้วย หัวฉีดพื้นแบบสเปรย์เอ็กซ์แทรกชันแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับพื้นที่พรมขนาดใหญ่ ใช้งานได้หลากหลายด้วย อุปกรณ์เสริมหลายประเภท สำหรับการดูดฝุ่นแห้งและเปียก เช่น หัวดูดพื้นสำหรับใช้กับพื้นแข็งและพรม และยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมหลายชนิดของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
ตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวกสบาย
จัดเก็บอุปกรณ์เสริมและสายฉีดสเปรย์และสายดูดกลับ ได้อย่างเป็นระเบียบบนตัวเครื่องและชั้นวางขนาดเล็ก ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ ชั้นวางอเนกประสงค์บนเครื่อง สำหรับเก็บฟองน้ำ ผ้า หรืออุปกรณ์เล็ก ๆ ให้อยู่ในมือขณะทำความสะอาด ตะขอแขวนสายไฟ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บสายไฟ
ตัวเครื่องแข็งแรง และถังน้ำสะอาดทนต่อแรงกระแทก
สร้างมาเพื่อความทนทาน