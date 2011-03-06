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    Kärcher spray extraction cleaner, various nozzles, floor tools, and a bottle of cleaning solution displayed on a white background.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    SE 4 Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-170.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรมและเบาะประสิทธิภาพสูง สำหรับพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
    • ฟังก์ชันอเนกประสงค์ 3-in-1 สำหรับการดูดฝุ่น เปียกและแห้ง
    • อุปกรณ์เสริมสำหรับการดูดฝุ่นแห้ง, อุปกรณ์สเปรย์เอ็กซ์แทรกชัน, น้ำยาทำความสะอาด RM 519 (1 ลิตร)
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    ใช้ได้เฉพาะในโหมดดูดฝุ่นน้ำ (Wash-vacuum mode) เท่านั้น