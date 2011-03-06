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เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-130.0
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
70
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
210 / 21
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
40
กำลังไฟเข้ามอเตอร์ดูด/ปั๊ม (วัตต์)
สูงสุด 1400 / สูงสุด 40
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
230
ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
4
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
4
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
1
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
1
สายไฟ (ม.)
7.5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
7.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
11.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
441 x 386 x 480
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน