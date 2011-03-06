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    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments and filter bags, set against a white background.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    SE 4001

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-130.0

    • ถังเก็บน้ำจืดขนาดใหญ่แบบถอดได้
    • เทคโนโลยีหัวฉีดของคาร์เชอร์: เวลาเป่าแห้งเร็วขึ้น 50%
    • ภาชนะพลาสติกแข็งแรงทนทาน