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เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-230.0
Rated input power (วัตต์)
1000
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
227
ความจุถังน้ำดี (ลิตร)
4
ความจุถังน้ำเสีย (ลิตร)
4
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สายไฟ (ม.)
6
สี
สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
7.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
11
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
424 x 320 x 466
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน