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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments and accessories displayed around it.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    SE 5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-230.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรมประสิทธิภาพสูง สำหรับพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่
    • ฟังก์ชันอเนกประสงค์ 3-in-1 สำหรับการดูดฝุ่น เปียกและแห้ง พร้อมระบบถังคู่
    • อุปกรณ์เสริมสำหรับการดูดฝุ่นแห้ง, อุปกรณ์สเปรย์เอ็กซ์แทรกชัน, น้ำยาทำความสะอาด RM 519 (100 มล.)