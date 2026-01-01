Spray bottle | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-129.0ชุดขวดสเปรย์และผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหน้าต่างกระจกหรือพื้นผิวกระจก
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
85% โพลีเอสเตอร์; โพลีเอไมด์ 15%
สี
สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.205
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.3
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
120 x 120 x 250
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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