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    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่กว้างอย่างล้ำลึกถึงเส้นใย พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุดสำหรับทุกสถานการณ์, เครื่องขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลังสำหรับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง หรืออิสระแบบไร้สายเพื่อความคล่องตัวสูงสุด — เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับจาก คาร์เชอร์ คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโจทย์การใช้งาน แม้แต่คราบสกปรกที่ฝังแน่นที่สุดก็ไม่มีทางรอดไปได้ด้วยพลังของเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับจาก คาร์เชอร์

    Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

    เหมาะสำหรับครอบครัวและคนรักสัตว์เลี้ยง

    ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกับเครื่องดื่มที่หกหรืออุ้งเท้าเปื้อนโคลน เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้พื้นผิวสิ่งทอทั้งหมดสะอาดอีกครั้งอย่างรวดเร็ว และคราบสกปรกทั้งหมดถูกขจัดออกไป การทำความสะอาดเส้นใยอย่างล้ำลึกช่วยให้เบาะและพรมดูเหมือนใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ง่าย และผู้ที่เลี้ยงสัตว์ เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจได้อย่างเต็มที่ในบ้าน

    Kärcher spray extraction cleaners for families and pet owner
    Remove stubborn dirt with Kärcher spray extraction cleaners

    ความสะอาดใหม่ของคุณ

    ตัวช่วยการแก้ปัญหาพิเศษ: ด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ หรือเครื่องซักเบาะ สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุดบนพื้นผิวสิ่งทอได้แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเบาะรถยนต์ พรม แผ่นรองพื้นประตู เฟอร์นิเจอร์สวน เบาะหรือผ้าคลุม เครื่องซักพรมของคาร์เชอร์ สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก คราบไขมัน สิ่งสกปรก และกลิ่นต่าง ๆ หมดไป!

    สะอาดล้ำลึกเข้าถึงเส้นใยที่เล็กที่สุดได้ดี

    การทำความสะอาดเส้นใยอย่างล้ำลึกด้วยที่น่าเชื่อถือ: เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ หรือ เครื่องซักเบาะโซฟา ให้ผลลัพธ์ที่สะอาดทุกที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ในทันที สำหรับการทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงานและถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้สามารถหายใจได้อย่างปลอดโปร่งโล่งสบาย เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับยังน่าประทับใจด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณภาพสูง และความทนทาน

    Deep fibre cleaning Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher spray extraction cleaner for every challenge

    ตอบรับทุกความท้าทาย

    เพิ่มทางเลือกในการทำความสะอาดให้มากขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายของคาร์เชอร์ เรามีหัวดูดให้เลือกใช้ครบครัน ตั้งแต่หัวดูดร่องซอกสำหรับเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง, หัวดูดเบาะสำหรับเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับสำหรับเฟอร์นิเจอร์บุผ้า ไปจนถึงหัวดูดพื้นสำหรับเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับที่ออกแบบมาเพื่อพรมและพื้นผิวสิ่งทอขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีด้ามจับเสริมที่ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเลือกดูอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมสำหรับการดูดฝุ่นบนพื้น พื้นผิวสิ่งทอ และตามซอกมุมต่าง ๆ โดยอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของเราได้

    ทำความสะอาดรองเท้าได้รวดเร็วและไม่เลอะเทอะ

    Shoe!cleaner คืออุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับจาก คาร์เชอร์ เพื่อการทำความสะอาดรองเท้ากีฬาและรองเท้าลำลองอย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย ช่วยให้คุณทำความสะอาดรองเท้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกหลักสรีรศาสตร์ และเชื่อถือได้ คุณสามารถเปลี่ยนจากแปรงทรงกลมเป็นแปรงหัวแบน (Crevice brush) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำความสะอาดรองเท้าได้ครบทุกส่วนตั้งแต่พื้นรองเท้าไปจนถึงด้านบน และด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง (Self-cleaning) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้ Shoe!cleaner สะอาดและพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปอยู่เสมอ

    Shoe cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

    อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สำหรับเครื่องซักพรม

    ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบครัน ทำให้เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์ใช้งานได้หลากหลาย และเมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด อุปกรณ์เสริมสามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว