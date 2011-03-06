เหมาะสำหรับครอบครัวและคนรักสัตว์เลี้ยง
ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกับเครื่องดื่มที่หกหรืออุ้งเท้าเปื้อนโคลน เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้พื้นผิวสิ่งทอทั้งหมดสะอาดอีกครั้งอย่างรวดเร็ว และคราบสกปรกทั้งหมดถูกขจัดออกไป การทำความสะอาดเส้นใยอย่างล้ำลึกช่วยให้เบาะและพรมดูเหมือนใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ผู้ที่แพ้ง่าย และผู้ที่เลี้ยงสัตว์ เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจได้อย่างเต็มที่ในบ้าน