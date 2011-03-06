ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus

คาร์เชอร์เท่านั้นที่มอบความสะดวกสบายได้มากขนาดนี้: สามารถปรับความแรงของน้ำได้และปรับรูปแบบการกระจายน้ำได้ 2 แบบ ออกแบบให้ปืนมีรูปทรงโค้งเข้ารูปกับฝ่ามือ ออกแบบด้วยพลาสติกที่มีคุณภาพ ล็อคไกปืนได้ ลดความเมื่อยล้า มีรูปแบบการฉีดพ่น 2 แบบคือ แบบเส้นตรงและแบบกรวย ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ เหมาะสำหรับการรดน้ำดอกไม้และแปลงต้นไม้ หรือสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน หัวฉีดจากคาร์เชอร์เข้ากันได้กับข้อต่อสวมเร็วของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางของคุณได้
ด้ามจับหมุนได้
ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
Self-ตะกอน
การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง