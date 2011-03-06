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    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic handle, grey and yellow design, isolated on white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2017

    ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-268.0

    รดน้ำอย่างสะดวกสบายด้วยปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plusสามารถใช้งานได้ด้วยหัวฉีดปรับได้ 2 แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานรดน้ำแบบง่าย ๆ ในสวนของคุณ