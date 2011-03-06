ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set พร้อมสำหรับการรดน้ำในสวนอย่างสะดวกสบาย ปืนฉีดทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยที่จับแบบล็อคได้พร้อมฟังก์ชั่นสแน็ปอิน โดยให้การไหลของน้ำคงอยู่อย่างถาวร สามารถกำหนดรูปแบบการพ่นได้สองแบบ แบบชี้เส้นตรงและแบบกรวย นอกจากปืนฉีดแล้ว ชุดนี้ยังมีข้อต่อ G3/4" พร้อมตัวลดขนาด G1/2" และข้อต่อท่อ 2 ตัว (อันหนึ่งมี Aqua Stop) ป้องกันการไหลของน้ำที่ปลายสาย เช่น ถอดหัวฉีดเมื่อเปิดก๊อกน้ำ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหา
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Aqua Stop
สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
Self-ตะกอน
การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อต่อท่อ (1/2", 5/8")
เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ระบบตะขอและห่วง
ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด