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    Kärcher garden hose spray gun with yellow connectors and black adapters on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2017

    ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-289.0

    ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set ประกอบด้วยข้อต่อก๊อกน้ำและข้อต่อต่ออเนกประสงค์ ปรับรูปแบบการฉีดได้ มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานง่าย
    เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ