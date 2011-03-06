Explore Our Featured Collection!

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยพลังความร้อนจากไอน้ำสามารถมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่จะถูกทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องใช้สารเคมี พลังความร้อนจากไอน้ำสามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียทั่วไป รวมถึงเชื้อโควิดได้สูงถึง 99.999%* ปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย หรือแม้แต่การรีดผ้า เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ก็ทำงานอย่างเต็มที่และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม!

    Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

    ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ถึง 99.999%* รวมถึงแบคทีเรีย**

    คาร์เชอร์จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำในการต่อสู้กับไวรัสที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ผลลัพธ์ดังนี้: หากใช้อย่างถูกต้อง เครื่องจะกำจัดไวรัสบนพื้นผิว* ได้มากถึง 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ และ 99.99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไป** จากพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากในปัจจุบัน ยาฆ่าเชื้อได้รับการสงวนไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นหลัก เครื่องพ่นไอน้ำสามารถให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสุขอนามัยทั่วไป ทั้งในครัวเรือนส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์และในโรงงานอุตสาหกรรม

    ไวรัส เช่น coronavirus SARS-CoV-2 ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงการยับยั้งไวรัสด้วยการใช้อุณหภูมิสูง เนื่องจากไวรัสไม่ใช่เชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการไวรัสที่ผ่านการรับรอง (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) ทดสอบโดยใช้ไวรัสที่กระจายอยู่บนพื้นผิวที่แข็ง จากนั้นทำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยหัวฉีดแบบใช้มือของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำและแผ่นไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าสามารถลดไวรัสได้มากถึง 99.999% อย่างมีนัยสำคัญที่แรงดันไอน้ำสูงสุดและด้วยระยะเวลาการทำความสะอาด 30 วินาทีในพื้นที่เดียว

    *การทดสอบแสดงให้เห็นว่าด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์ 99.999% ของไวรัสที่ห่อหุ้ม เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวแข็งทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)

    **เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ 99,99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด จะถูกฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเรียบทั่วไปในครัวเรือน โดยให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)

    • สะอาดล้ำลึกอย่างมีสุขอนามัยด้วยพลังไอน้ำ: มั่นใจในความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแม้แต่หยดเดียว ใช้เพียงน้ำประปาธรรมดาแต่ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
    • กำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้อยู่หมัด: สามารถยับยั้งไวรัสได้สูงสุดถึง 99.999%* และกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนได้ถึง 99.99%** บนพื้นผิวเรียบทุกประเภท
    • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ให้ผลลัพธ์ความสะอาดที่ยอดเยี่ยมกว่าการเช็ดถูด้วยมือแบบเดิมที่ใช้เพียงน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
    • พลังไอน้ำอุณหภูมิสูง
    Bedbug elimination

    ประสิทธิภาพสูงสุด: กำจัดตัวเรือดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์

    ตัวเรือดมักจะอาศัยอยู่ใกล้เตียงและซุกตัวอยู่ในซอกมุม รอยแตก ช่องว่าง และหลังบัวหรือหัวเตียง ตัวเรือดและไข่ สามารถเข้าถึงและฆ่าได้ง่ายด้วยไอน้ำร้อน สิ่งสำคัญคือต้องค่อย ๆ ฉีดหัวฉีดให้ทั่วบริเวณที่ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไอน้ำจะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ความร้อนแก่พื้นผิวและทะลุเข้าไปในชั้นต่าง ๆ ทำงานจากบนลงล่าง: ใช้ไอน้ำกับผ้าม่านหรือมู่ลี่ก่อน จากนั้นจึงใช้ไอน้ำกับสิ่งของที่อยู่ดล่าง เช่น โครงเตียงหรือบัว หากจำเป็น ควรรักษาพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์บุนวมและที่นอนเท่านั้น เพื่อให้ความชื้นที่หลงเหลืออยู่สามารถแห้งได้เต็มที่อีกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำกับวัสดุที่ไวต่อความร้อน

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เลือกสิ่งที่ใช่ ในแบบที่คุณต้องการ

    Kärcher garment steamer

    หัวพ่นไอน้ำถนอมผ้า

    นวัตกรรมใหม่! หัวพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ตัวช่วยที่จะเปลี่ยนงานรีดผ้าให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ช่วยขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถนอมชุดตัวโปรดของคุณ อุปกรณ์เสริมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำคาร์เชอร์ได้ทุกรุ่น

    Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

    SC 5 EasyFix

    ด้วยนวัตกรรมฟังก์ชัน VapoHydro (การเปิดใช้งานน้ำร้อน) ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น การควบคุมการไหลของไอน้ำยังช่วยให้สามารถเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นผิวต่างๆ และระดับของคราบการสกปรก

    มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำหรือเครื่องสตรีมไอน้ำ

    Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

    SC 4 EasyFix

    ด้วยถังน้ำที่ถอดออกได้เพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดายและหัวทำความสะอาดพื้น EasyFix เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดและการเปลี่ยนผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ง่ายดายและไร้การสัมผัส

    มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำ

    SC 4 Deluxe EasyFix

    SC 4 Deluxe

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสงและที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายและไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลและถอดออกได้ตลอดแล้ว

    Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

    SC 3 EasyFix

    ด้วยเวลาทำความร้อนเพียง 30 วินาที ก็พร้อมใช้งานทันทีและสามารถเติมน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยประหยัดการขจัดตะกรันด้วยตนเอง

    Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

    SC 3 Upright

    ด้วยการควบคุมการไหลของไอน้ำ 3 ระดับสำหรับพื้นผิวแบบต่างๆ และอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมเพื่อความสดชื่นของพรม ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับพรีเมียมมีถังน้ำที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาเพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการขจัดตะกรันทำให้ไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม

    SC 3 Deluxe EasyFix

    SC 3 Deluxe

    ทำความร้อนภายในเวลาเพียง 30 วินาที: SC 3 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสง LED และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้โดยไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลได้อย่างตลอดเวลา

    Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

    SC 2 EasyFix

    โซลูชันระดับเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับโลกแห่งการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ - พร้อมด้วยฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สามารถจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง

    SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

    SC 2 Upright

    ปุ่มควบคุมการไหลของไอน้ำ 2 ระดับสามารถใช้ทำความสะอาดทั้งพื้นแข็งและพื้นไม้ที่ปิดสนิท เติมน้ำลงในถัง และอีก 30 วินาทีต่อมา ไอน้ำก็พร้อมใช้งาน เทคโนโลยีการขจัดตะกรันด้งยแท่งขจัดตะกรันแบบเปลี่ยนได้ ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม

    Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

    SC 2 Deluxe

    SC 2 Deluxe ขนาดกะทัดรัดพร้อมวงแหวน LED เรืองแสงสำหรับแสดงโหมดการทำงาน เหมาะสำหรับพื้นผิวแข็งทั่วบ้าน

    Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

    SC 1 EasyFix

    ขนาดเหมาะมือกับการใช้งานที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว ด้วยขนาดที่กะทัดรัดจึงสามารถจัดเก็บได้โดยตรง ณ สถานที่ใช้งาน (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ) แม้จะมีขนาดที่เหมาะมือ แต่ SC 1 ยังสามารถกำจัดโคโรนาไวรัสได้มากถึง 99.999%* รวมถึงแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปถึง 99.99%**

    Steam Cleaner SC 1 Upright

    SC 1 Upright

    ขนาดเล็ก สามารถเข้าที่แคบ น้ำหนักเบา และพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับเริ่มต้นจะร้อนขึ้นภายในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถถอดถังน้ำออกเพื่อเติมน้ำใหม่ได้ตลอดเวลา อุปกรณ์ยังมีตลับขจัดตะกรันเพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ การตั้งหรือวางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนั้นหลังงานใช้งานนั้นง่ายมาก: เครื่องตั้งตรงโดยตัวมันเอง

    EasyFix floor nozzle - the better mop

    เหนือกว่าไม้ถูพื้นทั่วไป***

    พื้นสะอาดได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่สำหรับเด็กทารกคลาน และสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งสกปรกด้วย เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบในการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรีย บนพื้นผิวแข็ง เช่น หิน กระเบื้อง พีวีซี ลามิเนต หรือปาร์เกต์ปิดผนึก สามารถรับประกันสุขอนามัยและความสะอาดได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง หัวทำความสะอาดพื้น EasyFix ช่วยให้แน่ใจว่าไอน้ำยังคงอยู่บนพื้นโดยตรงเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผลลัพธ์: กำจัดไวรัสได้มากถึง 99.999%* และแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปถึง 99.99%** สิ่งนี้ทำให้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ถูกสุขอนามัยมากกว่าเครื่องถูพื้นทั่วไปอย่างมาก*** ต้องขอบคุณอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม ที่ทำให้พรมสามารถมีชีวิตใหม่ได้ด้วยเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ

    The flexible joint for the steam cleaner enables an easy cleaning under furniture

    ข้อต่อยืดหยุ่น

    หัวถูพื้น EasyFix มาพร้อมข้อต่อยืดหยุ่นที่ปรับองศาได้อิสระ ช่วยให้การทำความสะอาดถูกหลักสรีรศาสตร์ พื้นผิวสัมผัสกับพื้นได้แนบสนิทในทุกระดับ

    Cleaning the kitchen floor with the Kärcher steam cleaner

    เทคโนโลยีใบระบายไอน้ำประสิทธิภาพสูง

    ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่ช่วยกระจายไอน้ำให้สัมผัสพื้นผิวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

    Steam Cleaner cloth can be removed via foot strap without touching it

    ถอดผ้าถูพื้นไม่เลอะมือ

    หลังทำความสะอาดเสร็จ สามารถถอดผ้าถูพื้นออกได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก เพียงแค่เหยียบแล้วยกหัวถูพื้นขึ้น ผ้าก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย

    Universal microfibre cloth for steam cleaner

    ผ้าถูพื้นอเนกประสงค์

    ผ้าถูพื้นอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง ซึมซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด

    Hook-and-loop system steam cleaner

    ระบบตีนตุ๊กแก ติดง่ายไม่ต้องก้ม

    ใช้งานสะดวก เพียงแค่วางผ้าลงบนพื้นแล้วกดหัวถูพื้นทับลงไป ผ้าก็จะยึดติดแน่นทันทีโดยที่มือไม่ต้องสัมผัสผ้าเลย

    Cleaning the carpet with Kärchr steam cleaner

    อุปกรณ์เสริม: หัวครอบสำหรับพื้นพรม

    เพิ่มความอเนกประสงค์ด้วย Carpet glider เพียงนำหัวถูพื้น EasyFix มาประกอบเข้ากับตัวครอบพรม คุณก็สามารถฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นพรมให้กลับมาสะอาดสดใสได้ง่าย ๆ (อุปกรณ์นี้อาจแถมมาในชุดหรือซื้อแยกตามรุ่นที่ระบุ)

    สะอาดเต็มพลังไอน้ำ จัดการทุกจุดทั่วทั้งบ้าน

    ครัวสะอาดถูกสุขอนามัย มั่นใจด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ คาร์เชอร์

    Kitchen view steam cleaner reference

    การทำความสะอาดห้องครัว

    ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำและอุปกรณ์สแตนเลส, กระเบื้องผนัง, พื้นผิวหน้าบานกระจกหรือพลาสติก, ไปจนถึงเครื่องดูดควัน, เตาแก๊ส หรือซิงค์ล้างจาน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำจะเนรมิตห้องครัวของคุณให้สะอาดถูกสุขอนามัยในทุกตารางนิ้ว โดยไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อย และที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีตกค้างในพื้นที่เตรียมอาหารของคุณ

    Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

    การทำความสะอาดพื้น

    เมื่อต้องทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น พื้นหินธรรมชาติ, กระเบื้อง, PVC, ลามิเนต หรือไม้ปาร์เก้แบบเคลือบ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำช่วยให้มั่นใจได้ในความสะอาดและสุขอนามัยขั้นสูงสุด โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

    Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

    การทำความสะอาดห้องน้ำ

    ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องผนัง, พื้นผิวกระจก, หน้าต่าง, ก๊อกน้ำ, ไปจนถึงฉากกั้นอาบน้ำ แม้แต่ตามซอกมุมหรือร่องยาแนวที่ทำความสะอาดยาก เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก็สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ มั่นใจได้ในความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ

    Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

    การรีดผ้าด้วยพลังไอน้ำ

    ชุดระบบรีดผ้า คาร์เชอร์ SI 4 EasyFix Iron มาพร้อมเตารีดแรงดันไอน้ำคุณภาพสูงและโต๊ะรองรีดอัจฉริยะ ช่วยให้คุณประหยัดเวลารีดผ้าได้ถึง 50% แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่เรียบกริบแบบมืออาชีพ และช่วยให้ผ้าแห้งสนิทพร้อมเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าได้ทันที

    อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สำหรับเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายทั่วทั้งบ้าน

    Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

    เตารีดแรงดันไอน้ำ

    Cleaning the floor with steam

    หัวทำความสะอาดแบบมือจับและพื้น

    Cloth kits for steam cleaner

    ชุดผ้า

    Bath cleaning with steam cleaner brush

    ชุดแปรง

    Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

    สายยาง

    Cleaning with Kärcher steam cleaner

    ชุดอุปกรณ์เสริม

    Window cleaning with steam cleaner

    อื่น ๆ

    ค้นหาอุปกรณ์เสริม

    * ด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดโดยใช้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ เช่น ทำความสะอาดเป็นเวลา 30 วินาทีด้วยการตั้งค่าไอน้ำสูงสุดโดยสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด สามารถกำจัดไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) ได้ 99.999% พื้นผิวที่เรียบและแข็งที่สุดในบ้าน (ทดสอบเชื้อโรค: Modified vaccinia Ankara virus)

    ** เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็วทำความสะอาด 30 ซม./วินาที และแรงดันไอน้ำสูงสุด แบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด 99.99% บนพื้นผิวครัวเรือนที่เรียบและแข็งจะถูกฆ่าตาย (เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae) เมื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด

    *** การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองด้วยไม้ถูพื้นและนำ้ยาเคมี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานประสิทธิภาพระดับสากล

    คุณอาจสนใจสิ่งนี้: