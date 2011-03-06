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เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยพลังความร้อนจากไอน้ำสามารถมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่จะถูกทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องใช้สารเคมี พลังความร้อนจากไอน้ำสามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียทั่วไป รวมถึงเชื้อโควิดได้สูงถึง 99.999%* ปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย หรือแม้แต่การรีดผ้า เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ก็ทำงานอย่างเต็มที่และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม!
คาร์เชอร์จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำในการต่อสู้กับไวรัสที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ผลลัพธ์ดังนี้: หากใช้อย่างถูกต้อง เครื่องจะกำจัดไวรัสบนพื้นผิว* ได้มากถึง 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ และ 99.99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไป** จากพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากในปัจจุบัน ยาฆ่าเชื้อได้รับการสงวนไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นหลัก เครื่องพ่นไอน้ำสามารถให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสุขอนามัยทั่วไป ทั้งในครัวเรือนส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์และในโรงงานอุตสาหกรรม
ไวรัส เช่น coronavirus SARS-CoV-2 ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงการยับยั้งไวรัสด้วยการใช้อุณหภูมิสูง เนื่องจากไวรัสไม่ใช่เชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการไวรัสที่ผ่านการรับรอง (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) ทดสอบโดยใช้ไวรัสที่กระจายอยู่บนพื้นผิวที่แข็ง จากนั้นทำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยหัวฉีดแบบใช้มือของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำและแผ่นไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าสามารถลดไวรัสได้มากถึง 99.999% อย่างมีนัยสำคัญที่แรงดันไอน้ำสูงสุดและด้วยระยะเวลาการทำความสะอาด 30 วินาทีในพื้นที่เดียว
*การทดสอบแสดงให้เห็นว่าด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์ 99.999% ของไวรัสที่ห่อหุ้ม เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวแข็งทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)
**เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ 99,99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด จะถูกฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเรียบทั่วไปในครัวเรือน โดยให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
ตัวเรือดมักจะอาศัยอยู่ใกล้เตียงและซุกตัวอยู่ในซอกมุม รอยแตก ช่องว่าง และหลังบัวหรือหัวเตียง ตัวเรือดและไข่ สามารถเข้าถึงและฆ่าได้ง่ายด้วยไอน้ำร้อน สิ่งสำคัญคือต้องค่อย ๆ ฉีดหัวฉีดให้ทั่วบริเวณที่ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไอน้ำจะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ความร้อนแก่พื้นผิวและทะลุเข้าไปในชั้นต่าง ๆ ทำงานจากบนลงล่าง: ใช้ไอน้ำกับผ้าม่านหรือมู่ลี่ก่อน จากนั้นจึงใช้ไอน้ำกับสิ่งของที่อยู่ดล่าง เช่น โครงเตียงหรือบัว หากจำเป็น ควรรักษาพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์บุนวมและที่นอนเท่านั้น เพื่อให้ความชื้นที่หลงเหลืออยู่สามารถแห้งได้เต็มที่อีกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำกับวัสดุที่ไวต่อความร้อน
นวัตกรรมใหม่! หัวพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ตัวช่วยที่จะเปลี่ยนงานรีดผ้าให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ช่วยขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถนอมชุดตัวโปรดของคุณ อุปกรณ์เสริมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำคาร์เชอร์ได้ทุกรุ่น
ด้วยนวัตกรรมฟังก์ชัน VapoHydro (การเปิดใช้งานน้ำร้อน) ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น การควบคุมการไหลของไอน้ำยังช่วยให้สามารถเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นผิวต่างๆ และระดับของคราบการสกปรก
มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำหรือเครื่องสตรีมไอน้ำ
ด้วยถังน้ำที่ถอดออกได้เพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดายและหัวทำความสะอาดพื้น EasyFix เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดและการเปลี่ยนผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ง่ายดายและไร้การสัมผัส
มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำ
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสงและที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายและไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลและถอดออกได้ตลอดแล้ว
ด้วยเวลาทำความร้อนเพียง 30 วินาที ก็พร้อมใช้งานทันทีและสามารถเติมน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยประหยัดการขจัดตะกรันด้วยตนเอง
ด้วยการควบคุมการไหลของไอน้ำ 3 ระดับสำหรับพื้นผิวแบบต่างๆ และอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมเพื่อความสดชื่นของพรม ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับพรีเมียมมีถังน้ำที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาเพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการขจัดตะกรันทำให้ไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม
ทำความร้อนภายในเวลาเพียง 30 วินาที: SC 3 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสง LED และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้โดยไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลได้อย่างตลอดเวลา
โซลูชันระดับเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับโลกแห่งการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ - พร้อมด้วยฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สามารถจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง
ปุ่มควบคุมการไหลของไอน้ำ 2 ระดับสามารถใช้ทำความสะอาดทั้งพื้นแข็งและพื้นไม้ที่ปิดสนิท เติมน้ำลงในถัง และอีก 30 วินาทีต่อมา ไอน้ำก็พร้อมใช้งาน เทคโนโลยีการขจัดตะกรันด้งยแท่งขจัดตะกรันแบบเปลี่ยนได้ ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม
SC 2 Deluxe ขนาดกะทัดรัดพร้อมวงแหวน LED เรืองแสงสำหรับแสดงโหมดการทำงาน เหมาะสำหรับพื้นผิวแข็งทั่วบ้าน
ขนาดเหมาะมือกับการใช้งานที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว ด้วยขนาดที่กะทัดรัดจึงสามารถจัดเก็บได้โดยตรง ณ สถานที่ใช้งาน (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ) แม้จะมีขนาดที่เหมาะมือ แต่ SC 1 ยังสามารถกำจัดโคโรนาไวรัสได้มากถึง 99.999%* รวมถึงแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปถึง 99.99%**
ขนาดเล็ก สามารถเข้าที่แคบ น้ำหนักเบา และพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับเริ่มต้นจะร้อนขึ้นภายในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถถอดถังน้ำออกเพื่อเติมน้ำใหม่ได้ตลอดเวลา อุปกรณ์ยังมีตลับขจัดตะกรันเพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ การตั้งหรือวางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนั้นหลังงานใช้งานนั้นง่ายมาก: เครื่องตั้งตรงโดยตัวมันเอง
พื้นสะอาดได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่สำหรับเด็กทารกคลาน และสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งสกปรกด้วย เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบในการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรีย บนพื้นผิวแข็ง เช่น หิน กระเบื้อง พีวีซี ลามิเนต หรือปาร์เกต์ปิดผนึก สามารถรับประกันสุขอนามัยและความสะอาดได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง หัวทำความสะอาดพื้น EasyFix ช่วยให้แน่ใจว่าไอน้ำยังคงอยู่บนพื้นโดยตรงเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผลลัพธ์: กำจัดไวรัสได้มากถึง 99.999%* และแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปถึง 99.99%** สิ่งนี้ทำให้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ถูกสุขอนามัยมากกว่าเครื่องถูพื้นทั่วไปอย่างมาก*** ต้องขอบคุณอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม ที่ทำให้พรมสามารถมีชีวิตใหม่ได้ด้วยเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ
ข้อต่อยืดหยุ่น
หัวถูพื้น EasyFix มาพร้อมข้อต่อยืดหยุ่นที่ปรับองศาได้อิสระ ช่วยให้การทำความสะอาดถูกหลักสรีรศาสตร์ พื้นผิวสัมผัสกับพื้นได้แนบสนิทในทุกระดับ
เทคโนโลยีใบระบายไอน้ำประสิทธิภาพสูง
ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่ช่วยกระจายไอน้ำให้สัมผัสพื้นผิวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ถอดผ้าถูพื้นไม่เลอะมือ
หลังทำความสะอาดเสร็จ สามารถถอดผ้าถูพื้นออกได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก เพียงแค่เหยียบแล้วยกหัวถูพื้นขึ้น ผ้าก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย
ผ้าถูพื้นอเนกประสงค์
ผ้าถูพื้นอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง ซึมซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ระบบตีนตุ๊กแก ติดง่ายไม่ต้องก้ม
ใช้งานสะดวก เพียงแค่วางผ้าลงบนพื้นแล้วกดหัวถูพื้นทับลงไป ผ้าก็จะยึดติดแน่นทันทีโดยที่มือไม่ต้องสัมผัสผ้าเลย
อุปกรณ์เสริม: หัวครอบสำหรับพื้นพรม
เพิ่มความอเนกประสงค์ด้วย Carpet glider เพียงนำหัวถูพื้น EasyFix มาประกอบเข้ากับตัวครอบพรม คุณก็สามารถฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นพรมให้กลับมาสะอาดสดใสได้ง่าย ๆ (อุปกรณ์นี้อาจแถมมาในชุดหรือซื้อแยกตามรุ่นที่ระบุ)
ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำและอุปกรณ์สแตนเลส, กระเบื้องผนัง, พื้นผิวหน้าบานกระจกหรือพลาสติก, ไปจนถึงเครื่องดูดควัน, เตาแก๊ส หรือซิงค์ล้างจาน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำจะเนรมิตห้องครัวของคุณให้สะอาดถูกสุขอนามัยในทุกตารางนิ้ว โดยไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อย และที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีตกค้างในพื้นที่เตรียมอาหารของคุณ
เมื่อต้องทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น พื้นหินธรรมชาติ, กระเบื้อง, PVC, ลามิเนต หรือไม้ปาร์เก้แบบเคลือบ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำช่วยให้มั่นใจได้ในความสะอาดและสุขอนามัยขั้นสูงสุด โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง
ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องผนัง, พื้นผิวกระจก, หน้าต่าง, ก๊อกน้ำ, ไปจนถึงฉากกั้นอาบน้ำ แม้แต่ตามซอกมุมหรือร่องยาแนวที่ทำความสะอาดยาก เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก็สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ มั่นใจได้ในความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ
ชุดระบบรีดผ้า คาร์เชอร์ SI 4 EasyFix Iron มาพร้อมเตารีดแรงดันไอน้ำคุณภาพสูงและโต๊ะรองรีดอัจฉริยะ ช่วยให้คุณประหยัดเวลารีดผ้าได้ถึง 50% แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่เรียบกริบแบบมืออาชีพ และช่วยให้ผ้าแห้งสนิทพร้อมเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าได้ทันที
อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายทั่วทั้งบ้าน
* ด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดโดยใช้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ เช่น ทำความสะอาดเป็นเวลา 30 วินาทีด้วยการตั้งค่าไอน้ำสูงสุดโดยสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด สามารถกำจัดไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) ได้ 99.999% พื้นผิวที่เรียบและแข็งที่สุดในบ้าน (ทดสอบเชื้อโรค: Modified vaccinia Ankara virus)
** เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็วทำความสะอาด 30 ซม./วินาที และแรงดันไอน้ำสูงสุด แบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด 99.99% บนพื้นผิวครัวเรือนที่เรียบและแข็งจะถูกฆ่าตาย (เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae) เมื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด
*** การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองด้วยไม้ถูพื้นและนำ้ยาเคมี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานประสิทธิภาพระดับสากล