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    แปรงขัดพื้น Stone roller set | Kärcher

    Two Kärcher microfibre rollers with grey cores and white fabric featuring black stripes, placed side by side.

    แปรงขัดพื้น Stone roller set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.055-021.0

    แปรงขัดพื้น Stone roller set สำหรับการทำความสะอาดพื้นเรียบทั่วไปได้ สวมใส่กับตัวอุปกรณ์ได้ง่าย ทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้