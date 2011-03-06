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ประเทศ: ไทย
ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกวาดพื้นคือ "ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปี" เครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้คุณทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านและสวนได้สะอาดหมดจดในเวลาที่รวดเร็วตลอดทั้งปี
ช่วยให้การกวาดพื้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเปลืองแรง
ด้ามจับของเครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ สามารถปรับระดับได้และสามารถพับเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ
เครื่องกวาดพื้นทุกรุ่นของคาร์เชอร์ สามารถพับเก็บได้ เพียงแค่พับ จับ ตั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย!
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น: แปรงลูกกลิ้งที่ทรงพลัง, แปรงกวาดด้านข้าง และความกว้างในการกวาดที่กว้างเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องกวาดพื้นรุ่นนี้สามารถกวาดพื้นที่ได้กว้างถึง 3,000 ตารางเมตร ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องออกแรงมาก
สะอาดหมดจดทุกรายละเอียด: ขนแปรงที่ยาวของแปรงกวาดด้านข้างบนเครื่องกวาดพื้นแบบเข็นของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำความสะอาดที่ทั่วถึง แม้แต่ตามซอกมุมและขอบผนัง
กำจัดทิ้งได้ง่าย: ช่องเก็บฝุ่นในเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์สามารถถอดออกเพื่อเททิ้งได้ง่าย เพียงจับยก แล้วเท ก็เรียบร้อย! ไม่ต้องใช้มือสัมผัสช่องเก็บฝุ่นเลย
วางตั้งได้ด้วยตัวเอง: ช่องเก็บขยะถูกออกแบบมาให้ถอดออกง่ายและสามารถวางตั้งพื้นได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความสะดวกระหว่างการทำงาน
กะทัดรัดและจัดเก็บง่าย: เครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ทุกรุ่นสามารถพับเก็บได้ ใช้พื้นที่น้อย รวมถึงแทบไม่ต้องออกแรง ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องเก็บของของคุณ
ต้องขออภัย นักกายภาพบำบัด ครูสอนโยคะ และผู้ผลิตแผ่นแปะแก้ปวดด้วยจริง ๆ จากนี้การกวาดพื้นจะไม่ทำให้ปวดหลังอีกต่อไป และจะกลายเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำ ด้วยเครื่องกวาดพื้นของเรา การทำความสะอาดลานหน้าบ้านและทางเท้าจะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้โดยไม่ต้องออกแรง ไม่เพียงแต่จะง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวดเร็วกว่าการใช้ไม้กวาดธรรมดาถึง 5 เท่า
การติดตั้งแปรงกวาดด้านข้างได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้คุณประกอบเครื่องกวาดพื้นและพร้อมใช้งานในชั่วพริบตา
สามารถปรับแรงกดสัมผัสได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งสกปรกที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นผิว
เครื่องกวาดพื้นสามารถพับเก็บลงโดยที่คุณไม่ต้องก้มตัวลงให้ปวดหลัง ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
ปรับความสูงให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานแต่ละคน ช่วยให้การกวาดพื้นถนอมสุขภาพหลังของคุณและทำได้โดยไม่ปวดเมื่อย
แปรงกวาดด้านข้างที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยการผสมผสานระหว่างขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงชนิดแข็งพิเศษที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมถึง 3 เท่า ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดและกวาดขยะเปียก
เราขอแนะนำให้คุณใช้แปรงนี้สำหรับกวาดใบไม้ที่เปียกฝนและติดหนึบอยู่บนพื้น โดยแปรงกวาดด้านข้างนี้มีวางจำหน่ายสำหรับเครื่องกวาดพื้นรุ่น S 4 Twin