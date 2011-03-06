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    เครื่องกวาดพื้น

    ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกวาดพื้นคือ "ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปี" เครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้คุณทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านและสวนได้สะอาดหมดจดในเวลาที่รวดเร็วตลอดทั้งปี

    ประโยชน์ของเครื่องกวาดพื้นจากคาร์เชอร์

    ใช้งานง่าย

    ช่วยให้การกวาดพื้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเปลืองแรง

    Easy handling push sweeper
    Easy storage

    ไม่ยุ่งยากและมีขนาดกะทัดรัด

    ด้ามจับของเครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ สามารถปรับระดับได้และสามารถพับเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ

    สะดวกใช้งานง่าย

    เครื่องกวาดพื้นทุกรุ่นของคาร์เชอร์ สามารถพับเก็บได้ เพียงแค่พับ จับ ตั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย!

    Flexible and comfortable push sweeper
    High cleaning quality push sweeper

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น: แปรงลูกกลิ้งที่ทรงพลัง, แปรงกวาดด้านข้าง และความกว้างในการกวาดที่กว้างเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องกวาดพื้นรุ่นนี้สามารถกวาดพื้นที่ได้กว้างถึง 3,000 ตารางเมตร ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องออกแรงมาก

    Edge cleaning puish sweeper

    สะอาดหมดจดทุกรายละเอียด: ขนแปรงที่ยาวของแปรงกวาดด้านข้างบนเครื่องกวาดพื้นแบบเข็นของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำความสะอาดที่ทั่วถึง แม้แต่ตามซอกมุมและขอบผนัง

    Easy disposal push sweeper

    กำจัดทิ้งได้ง่าย: ช่องเก็บฝุ่นในเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์สามารถถอดออกเพื่อเททิ้งได้ง่าย เพียงจับยก แล้วเท ก็เรียบร้อย! ไม่ต้องใช้มือสัมผัสช่องเก็บฝุ่นเลย

    Stand-alone push sweeper

    วางตั้งได้ด้วยตัวเอง: ช่องเก็บขยะถูกออกแบบมาให้ถอดออกง่ายและสามารถวางตั้งพื้นได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความสะดวกระหว่างการทำงาน

    S_4_Twin_storage_app_02_CI20.tif

    กะทัดรัดและจัดเก็บง่าย: เครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ทุกรุ่นสามารถพับเก็บได้ ใช้พื้นที่น้อย รวมถึงแทบไม่ต้องออกแรง ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องเก็บของของคุณ

    วิดีโอการใช้งาน

    S 4 Twin

    การกวาดพื้นกลายเป็นเรื่องง่าย

    ต้องขออภัย นักกายภาพบำบัด ครูสอนโยคะ และผู้ผลิตแผ่นแปะแก้ปวดด้วยจริง ๆ จากนี้การกวาดพื้นจะไม่ทำให้ปวดหลังอีกต่อไป และจะกลายเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำ ด้วยเครื่องกวาดพื้นของเรา การทำความสะอาดลานหน้าบ้านและทางเท้าจะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้โดยไม่ต้องออกแรง ไม่เพียงแต่จะง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวดเร็วกว่าการใช้ไม้กวาดธรรมดาถึง 5 เท่า

    ฝาครอบแปรงด้านข้างที่แสนสะดวก

    การติดตั้งแปรงกวาดด้านข้างได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้คุณประกอบเครื่องกวาดพื้นและพร้อมใช้งานในชั่วพริบตา

    ปรับความสูงของแปรงกวาดด้านข้างได้อย่างยืดหยุ่น

    สามารถปรับแรงกดสัมผัสได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งสกปรกที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นผิว

    มีพื้นที่ให้เหยียบได้อย่างสะดวก

    เครื่องกวาดพื้นสามารถพับเก็บลงโดยที่คุณไม่ต้องก้มตัวลงให้ปวดหลัง ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

    ด้ามจับปรับระดับได้อย่างต่อเนื่อง

    ปรับความสูงให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานแต่ละคน ช่วยให้การกวาดพื้นถนอมสุขภาพหลังของคุณและทำได้โดยไม่ปวดเมื่อย

    Accessories brush push sweeper

    แปรงกวาดด้านข้างสำหรับขยะเปียก

    แปรงกวาดด้านข้างที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยการผสมผสานระหว่างขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงชนิดแข็งพิเศษที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมถึง 3 เท่า ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดและกวาดขยะเปียก

    เราขอแนะนำให้คุณใช้แปรงนี้สำหรับกวาดใบไม้ที่เปียกฝนและติดหนึบอยู่บนพื้น โดยแปรงกวาดด้านข้างนี้มีวางจำหน่ายสำหรับเครื่องกวาดพื้นรุ่น S 4 Twin

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