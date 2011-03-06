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    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design on a white background.

    อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-252.0

    ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง