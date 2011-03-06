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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T 450

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-074.0

    หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชั่นการล้าง - เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการสาดในพื้นที่ขนาดใหญ่