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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-214.0

    ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 หัวฉีดพลังพิเศษสำหรับมุมและขอบจัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้งตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวกรวดการทำความสะอาดการปรับแรงดัน