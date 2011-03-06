อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer

ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสาดและเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์ เหตุผลนี้เป็นแขนหมุนคู่เจ็ทซึ่งช่วยให้แน่ใจว่ากำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวขนาดใหญ่ หัวจ่ายไฟเพิ่มเติมซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการโดยใช้คันเหยียบช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมุมและขอบ T 450 ยังมีตารางป้องกันพิเศษซึ่งช่วยให้การทำความสะอาดสวนญี่ปุ่นและพื้นผิวกรวดอื่น ๆ สามารถปรับความดันได้อย่างเหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนระยะห่างจากหัวฉีดเป็นวัตถุที่กำลังทำความสะอาด ซึ่งหมายความว่าทั้งพื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและอื่น ๆ
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
ประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็น
การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัว
ง่ายต่อการสลับจากหัวฉีด T-Racer ธรรมดาไปยังหัวฉีดไฟฟ้าโดยใช้สวิตช์เท้า
ตารางการป้องกันพิเศษสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวกรวด
ตารางการป้องกันแบบละเอียดช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวกรวดเช่น ในสวนญี่ปุ่น
ปรับความสูงได้
ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด การทำความสะอาดตามความต้องการของพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวต่อความรู้สึกขอบคุณด้วยการปรับระยะห่างจากหัวฉีดไปยังวัตถุ
ด้ามจับ
ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย