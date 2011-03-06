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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-084.0

    การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน