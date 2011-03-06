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    Kärcher telescopic lance with a black handle and cable, designed for extending reach in cleaning tasks.

    Telescopic jet pipe with joint

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-190.0

    ทำความสะอาดง่ายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°