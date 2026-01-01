ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Textile care nozzle für SC | Kärcher

    Black Kärcher spray lance with textured surface, shown on a white background.

    Textile care nozzle für SC

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-233.0

    หัวดูดสิ่งทอช่วยเพิ่มความสดชื่นและขจัดรอยยับจากเสื้อผ้าและเนื้อผ้าและขจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาล้างขนในตัว