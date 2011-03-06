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เครื่องดูดฝุ่นจากคาร์เชอร์ ผสมผสานการออกแบบเข้ากับพลังดูดสูงสุด ให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบัน เพื่อความคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้, พักอาศัยคนเดียวในคอนโด, ครอบครัวขนาดใหญ่ หรือแม้แต่บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง คาร์เชอร์ได้ออกแบบเครื่องดูดฝุ่นที่ตอบโจทย์และเหมาะสมที่สุดสำหรับทุกไลฟ์สไตล์และทุกสถานการณ์การทำความสะอาดของคุณ
นอนราบได้ 180° เพื่อทำความสะอาดด้านล่าง สามารถใช้เครื่องในแนวนอนได้ไรข้อจำกัด
ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย เบามือมาก ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เกิดความเมื่อยล้า
เครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากคาร์เชอร์โดดเด่นเหนือใครด้วยอิสระสูงสุดในการเคลื่อนที่ พลังดูดที่ทรงพลังและน้ำหนักเบา แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงช่วยให้การทำความสะอาดเข้าถึงทุกซอกทุกมุมกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่เหนื่อยแรง นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกหลากหลายยังช่วยเปลี่ยนเครื่องดูดฝุ่นไร้สายให้เป็นอุปกรณ์ที่อเนกประสงค์ยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกการใช้งานภายในบ้าน
อุปกรณ์เสริมที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยเปลี่ยนเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณให้เป็นเครื่องมือทำความสะอาดที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเข้าถึงซอกมุมที่ยากลำบากหรือทำความสะอาดพื้นผิวที่แตกต่างกัน ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
กำจัดสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นได้อย่างง่ายดายและถูกสุขอนามัยเพียงแค่กดปุ่มเดียว โดยที่คุณไม่ต้องสัมผัสกับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกด้วยตัวเองแม้แต่นิดเดียว
แท่นวางเครื่องพร้อมเครื่องชาร์จแบบตั้งพื้น สามารถจัดเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ พร้อมหยิบใช้งานได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการ
สัมผัสอิสระในการทำความสะอาดที่คล่องตัวควบคู่ไปกับความสบายสูงสุด ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VC 4i Cordless ที่มาพร้อมระยะเวลาการใช้งานนานถึง 30 นาที ช่วยให้คุณไม่ต้องเหนื่อยกับการลากตัวเครื่องขนาดใหญ่ไปรอบบ้านอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายที่เปลี่ยนงานบ้านให้กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งฝุ่นออกจากถังได้ง่ายเพียงคลิกเดียว, ฟังก์ชัน Boost สำหรับเพิ่มพลังดูด, การทำงานที่เงียบเชียบ, ดีไซน์ที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ และหัวดูดพื้นแบบ Active ที่การันตีประสิทธิภาพการเก็บกวาดสิ่งสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งบนพื้นแข็งและพื้นพรม
เครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลน (Multi-cyclone) รุ่น VC 3 ใหม่จากคาร์เชอร์ ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องชุด คอนโดมิเนียม หรือบ้านขนาดเล็ก โดยไม่เพียงแต่ทำความสะอาดพื้นแข็งและพื้นพรมได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ด้วยหัวดูดตามซอกและแปรงปัดฝุ่นขนนุ่มที่มีมาให้ ยังช่วยให้คุณทำความสะอาดตามร่องแคบ ๆ และพื้นผิวที่บอบบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือ แผ่นกรองอากาศ HEPA ที่ช่วยกรองฝุ่นละอองที่มีความละเอียดสูง เช่น ละอองเกสร หรืออนุภาคอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว พร้อมตำแหน่งจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้งานได้สะดวกและเป็นระเบียบ
เครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลนจากคาร์เชอร์ เปลี่ยนวิธีการเก็บฝุ่นแบบเดิม ๆ โดยเก็บสิ่งสกปรกไว้ในถังเก็บฝุ่นแบบโปร่งใสแทนการใช้ถุงผ้า ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องวุ่นวายกับการหาซื้อถุงกรองฝุ่นราคาแพงมาเปลี่ยนบ่อย ๆ และตัวถังที่โปร่งใสยังช่วยให้คุณมองเห็นและทราบได้ทันทีเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำฝุ่นไปทิ้ง
ฟีเจอร์ตำแหน่งจัดเก็บใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถพักการวางท่อดูดและตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในระหว่างที่หยุดพักการทำงานชั่วคราว
ช่วยให้คุณรู้ได้ทันทีว่าเมื่อไหร่ที่ควรนำฝุ่นไปทิ้ง แต่ยังถูกออกแบบมาให้คุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกภายในถังออกได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเก็บสายไฟกลับเข้าที่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหลังการใช้งาน
ถอดเปลี่ยนหัวดูดง่าย เพื่อให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ตามต้องการ มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดในทุกส่วนของบ้าน
ไม่สร้างความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่าง ๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
บอกลาสิ่งสกปรกกวนใจด้วย VCH 2 เครื่องดูดฝุ่นพกพาระบบแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และใช้งานง่ายเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการเป็นผู้ช่วยคู่ใจในการทำความสะอาดประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือแม้แต่ในรถยนต์
เศษอาหารใต้โต๊ะ? ทรายแมวในห้องน้ำ? หรือคราบสกปรกบนพรม? ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยเครื่องดูดฝุ่นพกพาที่รวมเอาดีไซน์กะทัดรัดและพลังดูดที่ยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้คุณจัดการได้แม้กระทั่งเศษขนมหรือกรวดขนาดใหญ่ ให้คุณทำความสะอาดได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความคล่องตัวสูงสุด
ดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ: ด้วยระบบการกรองแบบ 2 ขั้นตอน เริ่มจากฟิลเตอร์กรองหยาบ (Prefilter) ที่ผลิตจากตาข่ายโลหะเนื้อละเอียด และแผ่นกรอง HEPA (มาตรฐาน EN 1822:1998) ที่ช่วยให้ลมที่เป่าออกจากตัวเครื่องสะอาดบริสุทธิ์ สามารถดักจับแม้กระทั่งอนุภาคฝุ่นที่ละเอียดที่สุดได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ แผ่นกรองยังถอดออกมาทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นพกพาให้ยาวนานยิ่งขึ้น
เมื่อความคล่องตัวมาพบกับพลังดูดที่ทรงพลัง: เครื่องดูดฝุ่นพกพาเครื่องนี้ทำความสะอาดได้ทั้งพื้นผิวคอนโซลหน้า, เบาะรถยนต์ และพรม รวมถึงซอกมุมที่เข้าถึงยากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคืนความสะอาดเงางามให้กับภายในรถของคุณอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังสือ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงรอยต่อและซอกผนัง: หัวดูดแบบผสมที่พับเก็บได้นี้ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพื้นผิวที่บอบบางและพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง
เพียงบิดออก ถอดฟิลเตอร์ แล้วเทฝุ่นทิ้ง: ถังเก็บฝุ่นพลาสติกสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าได้อย่างง่ายดาย
โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (BLDC motor) ที่ช่วยให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาขึ้น มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และทรงพลังมากกว่าเดิม จึงสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง
จัดเก็บอย่างมีสไตล์ ชาร์จอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยแท่นชาร์จขนาดกะทัดรัดและทันสมัย ช่วยให้คุณจัดเก็บและชาร์จเครื่องดูดฝุ่นมือถือได้โดยประหยัดพื้นที่ พร้อมให้คุณหยิบใช้งานได้ทันทีทุกครั้งที่ต้องการ
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำรุ่น DS 6 ไม่เพียงแต่การันตีความสะอาดของพื้นบ้านคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้อากาศที่ปล่อยออกจากตัวเครื่องสะอาดสดชื่น โดยดักจับฝุ่นละอองได้สูงสุดถึง 99.95% ยกระดับคุณภาพอากาศและสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลดีต่อทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
แตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นระบบถุงกรองมาตรฐาน DS 6 Waterfilter ใช้พลังธรรมชาติจากน้ำในการทำความสะอาด ด้วยพลังดูดที่ทรงพลังจะทำให้น้ำในถังกรองหมุนวนด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้ามาถูกกรองออกจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและถูกดักจับไว้ในน้ำทันที ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศที่ปล่อยออกมาจะสะอาดและสดชื่นเป็นพิเศษ แม้แต่ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็มั่นใจได้ เพราะไม่มีถุงกรองฝุ่นที่เป็นแหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้ แม้แต่สิ่งปฏิกูลของไรฝุ่นจะถูกชะล้างไปพร้อมกับน้ำหลังการใช้งาน และข้อดีอีกประการสำหรับผู้ที่แพ้ฝุ่นคือ จะไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะเททิ้งอีกต่อไป
การกรองหลักที่มีประสิทธิภาพในถังกรองน้ำแบบโปร่งใส สิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ทั้งหมดจะถูกดักจับไว้อย่างแน่นหนาในส่วนนี้ ทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาอีก และช่วยรักษาแรงดูดของเครื่องให้คงที่สม่ำเสมอ แผ่นกรองฝุ่นส่วนกลางสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ จึงใช้งานได้ยาวนาน ทำหน้าที่กรองอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยมากับละอองความชื้น แผ่นกรองพิเศษ HEPA 13 สามารถดักจับละอองเกสรดอกไม้, สปอร์ของเชื้อรา, แบคทีเรีย และมูลของไรฝุ่น ได้ละเอียดถึง 99.95%
นอกจากจะช่วยให้ลมที่เป่าออกมาสะอาดบริสุทธิ์เป็นพิเศษแล้ว ตัวถังกรองน้ำยังถูกออกแบบมาให้ถอดเทสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้ง่าย
สามารถปรับความยาวของท่อดูดให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายและลดอาการปวดเมื่อยขณะดูดฝุ่น
สามารถเก็บสายไฟกลับเข้าที่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหลังการใช้งาน
ฟีเจอร์ตำแหน่งจัดเก็บใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถพักการวางท่อดูดและตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในระหว่างที่หยุดพักการทำงานชั่วคราว
ถังกรองน้ำแบบถอดได้ ช่วยให้การเติมน้ำและการล้างทำความสะอาดหลังใช้งานเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยาก
รุ่น DS 6 ออกแบบมาให้สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในบ้านหรือในตู้เก็บของ
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบภายในช่องเก็บของที่ตัวเครื่อง พร้อมให้หยิบใช้งานได้ทันที
ช่วยให้การเคลื่อนย้ายตัวเครื่องไปยังห้องต่าง ๆ ทำได้สะดวกและเบาแรง
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม แผ่นกรองตัวกลางจึงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
ฝุ่นพวกนี้มาจากไหนกันนักหนา? คงไม่มีใครที่ไม่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเวลาที่มองไปรอบ ๆ บ้าน ทั้งที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จไปหมาด ๆ แต่เพียงไม่นาน ฝุ่นบาง ๆ ก็กลับมาเกาะตามเฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ในบ้าน หนังสือ และบนพื้นอีกครั้ง ความจริงก็คือฝุ่นมักจะฟุ้งกระจายอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่อยู่อาศัยและแพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ แต่เราแก้ไขได้! ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ คุณจะสามารถกำจัดฝุ่นที่น่ารำคาญได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมความคล่องตัวสูงสุดในการเข้าถึงทุกพื้นที่
ตั้งแต่เซลล์ผิวที่ตายแล้ว เส้นใยพรม ไปจนถึงละอองเกสรและขนสัตว์ ฝุ่นคือการรวมตัวกันของอนุภาคขนาดต่าง ๆ ที่ผสมปนเปกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของมัน ฝุ่นอาจถูกกระแสอากาศพัดพาไปยังทุกซอกทุกมุมของบ้าน หรือวนเวียนอยู่ในอากาศโดยไม่ตกตะกอนที่ไหนเลย นอกจากนี้ สิ่งสกปรกส่วนใหญ่มักถูกพาเข้าบ้านผ่านรองเท้าที่เราสวมใส่ ดังนั้นการเลือกใช้พรมดักฝุ่น เช่น พรมใยมะพร้าว พรมสิ่งทอ หรือแผ่นยาง จึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าในการช่วยดักจับสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ไม่ให้กระจายเข้าสู่ตัวบ้าน
เมื่อคุณอาศัยอยู่กับสุนัข แมว หรือกระต่าย การทำความสะอาดบ้านสัปดาห์ละครั้งย่อมไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าเปื้อนโคลนบนพื้น เศษอาหารรอบชาม หรือเส้นขนที่กระจายไปทั่วบ้าน อุปกรณ์ทำความสะอาดของคุณจึงต้องพร้อมหยิบใช้งานได้บ่อยและรวดเร็วเพื่อให้บ้านดูเป็นระเบียบอยู่เสมอ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากคาร์เชอร์ พร้อมเป็นผู้ช่วยให้คุณรับมือกับทุกความท้าทาย แม้ในจุดที่เข้าถึงยาก ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องรวดเร็วและยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ
คนรักสัตว์จะเข้าใจดีว่า ขนของเจ้าตูบหรือเจ้าเหมียวจะกระจายไปทั่วบ้านอย่างรวดเร็ว แม้คุณจะเพิ่งกวาดบ้านเสร็จก็ตาม โดยเฉพาะบนพื้นพรมและพรมเช็ดเท้าที่ขนสัตว์จะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษ ซึ่งไม้กวาดทั่วไปมักจะจัดการได้ไม่หมด แต่ด้วยหัวดูดพื้นแบบ Active ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคาร์เชอร์รุ่นใหม่ จะช่วยขจัดขนสัตว์ออกจากพื้นผิวผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย
ธรรมชาติของแมวมักจะกลบสิ่งขับถ่ายเสมอ แต่นั่นก็ทำให้ทรายแมวกระเด็นออกมานอกกระบะทรายเป็นวงกว้าง ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นของเราสามารถจัดการงานนี้ได้ในพริบตา การดูดเม็ดทรายเล็ก ๆ ออกให้หมดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากเราเผลอไปเหยียบเม็ดทรายเหล่านี้อาจทำให้พื้นบ้านเป็นรอยขีดข่วนได้