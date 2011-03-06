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    Kärcher high-pressure cleaner accessory with black body and yellow lever on a white background.

    หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.640-733.0

    หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)