หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)

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ประเทศ: ไทย
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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.640-733.0หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.232
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.265
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
214 x 47 x 84
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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