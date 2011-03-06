Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องดูดฝุ่น
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-051.0
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
700
รัศมีการทำงาน (ม.)
7.5
ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (ลิตร)
0.9
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
76
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
388 x 269 x 334
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน