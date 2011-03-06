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    Kärcher vacuum cleaner with accessories including hose, brush, nozzle, extension tube, and filter on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่น

    VC 3 Premium (ERP)

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-131.0

    • ไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)