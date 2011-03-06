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    White Kärcher handheld vacuum cleaner with a transparent dust container, standing upright against a plain white background.

    VCH 2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-400.0

    เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2 น้ำหนักเบาเพียง 0.65 กรัมพกพาสะดวก แต่ให้แรงดูดดีเยี่ยม: เครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ รุ่น VCH 2 ใช้งานสะดวก ไม่ว่าจะในรถ ใน่ที่ทำงาน หรือที่บ้าน