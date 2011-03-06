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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-400.0เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2 น้ำหนักเบาเพียง 0.65 กรัมพกพาสะดวก แต่ให้แรงดูดดีเยี่ยม: เครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ รุ่น VCH 2 ใช้งานสะดวก ไม่ว่าจะในรถ ใน่ที่ทำงาน หรือที่บ้าน
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
75
ระยะเวลาการทำงานในโหมดต่ำสุด (นาที)
11
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
7.2
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
3.5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
0.65
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.93
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
75 x 76 x 330
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน