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    Kärcher handheld vacuum cleaner with black handle and transparent dust container, set against a white background.

    VCH 4 UVClean

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-412.0

    • ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยอย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยเทคโนโลยี 3 ประสิทธิภาพ
    • แรงดูด 500 W, ลูกกลิ้งสั่นสะเทือน, เทคโนโลยี UV, ภาชนะเก็บฝุ่นแบบ 2 ห้อง
    • ไส้กรองโฟม, ไส้กรองป้องกันมอเตอร์