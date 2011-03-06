VCH 4 UVClean

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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-412.0
ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (มล.)
400
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
80
การลดความชื้นด้วยลมร้อน (°C)
65
Rated input power (วัตต์)
500
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
5
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
2.11
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.848
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
309 x 240 x 170
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน