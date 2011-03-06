ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Sale
    Kärcher cordless vacuum cleaner with charging dock and two nozzle attachments on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นมือถือ

    VCS 3 Cordless

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-801.0

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นพร้อมรูปลักษณ์ทันสมัย: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 น้ำหนักเบากะทัดรัด สะดวกใช้งานง่าย และยังเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เข้าถึงทุกซอกมุมภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม