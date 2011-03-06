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เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-801.0ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นพร้อมรูปลักษณ์ทันสมัย: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 น้ำหนักเบากะทัดรัด สะดวกใช้งานง่าย และยังเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เข้าถึงทุกซอกมุมภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
79
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
18
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
40
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
3.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
1.803
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.047
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
236 x 259 x 1100
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน