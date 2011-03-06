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    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments and a charging dock on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นมือถือ

    VCS 5 Cordless *SEA

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-295.0

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะบนพื้นแข็งหรือพรม: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบตเตอรี่ VCS 5 พร้อมเทคโนโลยี 2 แปรงลูกกลิ้ง ทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว