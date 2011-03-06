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เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-295.0ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะบนพื้นแข็งหรือพรม: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบตเตอรี่ VCS 5 พร้อมเทคโนโลยี 2 แปรงลูกกลิ้ง ทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
72
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 80
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
3.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
1.426
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.514
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
255 x 150 x 1060
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน