ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.642-794.0ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
117 x 50 x 50
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.073
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.096
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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