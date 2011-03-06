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    Transparent Kärcher water filter with black threaded cap, showing internal mesh structure.

    ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.642-794.0

    ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก