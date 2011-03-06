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    Kärcher water timer with digital display showing days of the week, time, and duration settings.

    เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-219.0

    เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 เริ่มต้นและหยุดรดน้ำสวนอย่างอิสระโดยสมบูรณ์ สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาที
    เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ