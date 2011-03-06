เครื่องตั้งเวลารดน้ำ Watertimer WT 5 สามารถตั้งโปรแกรมเวลาและระยะเวลาในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำตามต้องการ เลือกได้ 4 โหมด ระยะเวลารดน้ำสูงสุดคือ 120 นาทีมีโหมดที่เลือกได้ดังนี้ การรดน้ำอัตโนมัติ การรดน้ำด้วยตนเอง การรดน้ำแบบนับถอยหลัง และการพัก 24 ชั่วโมง โปรแกรมการรดน้ำสามารถเปิดใช้งานได้ในแต่ละวันของสัปดาห์และสามารถทำงานได้ถึงสองรอบต่อวัน โหมดรดน้ำด้วยตนเองสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา ในโหมดนับถอยหลัง WT 5 รดน้ำในช่วงเวลาที่กำหนดและหยุดรดน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้น การพัก 24 ชั่วโมงทำให้ผู้ใช้สามารถขัดจังหวะโปรแกรมการให้น้ำอัตโนมัติได้นานถึง 24 ชั่วโมง และสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
การเลือกวันธรรมดาและการควบคุมเวลาและระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละรอบการรดน้ำ (สูงสุด 2 ต่อวัน)
การรดน้ำที่แม่นยำ – เหมาะสำหรับภูมิภาคที่มีข้อจำกัดในการรดน้ำ
จอแสดงผลที่ถอดออกได้
โปรแกรมตั้งค่าง่ายและสะดวก
ข้อต่อยืดหยุ่น
ต่อกับก๊อกน้ำได้ง่าย
การแสดงระดับแบตเตอรี่และฟังก์ชันการจัดเก็บสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
การควบคุมการทำงานและการตั้งโปรแกรมจะคงอยู่หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
เปิด/ปิดอัตโนมัติ
การรดน้ำที่สะดวกและสม่ำเสมอ
รวมข้อต่อและตัวกรอง
สำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับสายสวน
สามารถรดน้ำด้วยตนเองได้
การกำจัดน้ำในระยะสั้น
ฟังก์ชั่นนับถอยหลังสำหรับการรดน้ำ
รดน้ำครั้งเดียวยืดหยุ่นพร้อมปิดอัตโนมัติ
โหมดหยุดชั่วคราวสำหรับการรดน้ำ
งดรดน้ำตลอด 24 ชม. (เช่น ปาร์ตี้ในสวนไม่ขาดสาย)
ฟังก์ชั่นความปลอดภัย: เมื่อแบตเตอรี่หมด วาล์วและการไหลของน้ำจะหยุด
ใช้ตัวจับเวลาการใช้น้ำอย่างไร้กังวลเมื่อไม่อยู่
ข้อต่อน้ำหมุนได้อิสระ
ติดตั้งง่าย
รดน้ำได้นานถึง 120 นาที
เหมาะสำหรับต่อท่อสามท่อเข้ากับก๊อกเดี่ยวด้วยเกลียว G1