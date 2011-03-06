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    Kärcher surface cleaner with a transparent top, yellow internal rotor, and blue bristles, attached to a black handle.

    WB 120 Car & Bike

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-129.0

    ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ซักด้วยเครื่องได้ที่ 60 ° C