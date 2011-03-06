WB 120 Car & Bike

ด้วยการใช้คันโยกปล่อยสิ่งที่แนบมาแทนกันได้ Car & Bike สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกและท่อโปร่งใสให้ประสบการณ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้วยตัวยึดตะขอและห่วงที่ชาญฉลาดสามารถถอดชิ้นส่วนผ้าของชุดประกอบสองส่วนออกได้หลังจากทำความสะอาดและล้างด้วยเครื่องที่อุณหภูมิ 60 ° C แปรงซักผ้าความดันด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มเหมาะสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างอ่อนโยน สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านทาง Pres
หัวแปรงหมุน
การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
สิ่งที่แนบมาทดแทนสิ่งแรกและล้างทำความสะอาดได้สำหรับแปรงซักผ้าแรงดันหมุน
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน