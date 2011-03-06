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    Kärcher rotating wash brush with white bristles, transparent cover, and black handle.

    WB 120

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-060.0

    แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวยึดเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนไฟล์แนบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว