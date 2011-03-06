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    Yellow Kärcher rotating wash brush with white bristles and black handle, designed for cleaning surfaces.

    WB 120

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-061.0

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้