ขอบคุณกระปุกใหม่ของมันแปรงหมุนแบบหมุนมีพลังมากกว่ารุ่นก่อน - สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงของพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก แปรงล้างด้วยความดันสามารถใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcherทั้งหมดในกลุ่ม K 2 ถึง K 7 สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านเครื่องซักผ้าความดันได้ถ้าต้องการ
หัวแปรงหมุน
การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ หรือมีขนแปรงที่ปนเปื้อนสูง
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน