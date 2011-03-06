หัวแปรงล้างรถ WB 130

Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-290.0ที่สุดของการดูแลรถ: หัวแปรงไมโครไฟเบอร์รุ่น Car & Bike สำหรับใช้งานร่วมกับแปรงล้างรถ WB 130 ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างหมดจดและอ่อนโยนในหนึ่งเดียว
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.076
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.106
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
119 x 119 x 52
พื้นที่การใช้งาน