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    Black Kärcher rotating brush with blue bristles and black foam pad, viewed from above.

    หัวแปรงล้างรถ WB 130

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-290.0

    ที่สุดของการดูแลรถ: หัวแปรงไมโครไฟเบอร์รุ่น Car & Bike สำหรับใช้งานร่วมกับแปรงล้างรถ WB 130 ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างหมดจดและอ่อนโยนในหนึ่งเดียว