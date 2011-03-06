แปรงล้าง WB 130 rotating wash brush car & bike

แปรงล้างรถ Kärcher รุ่น WB 130 Car & Bike ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่คุณรัก ด้วยหัวแปรงไมโครไฟเบอร์ขนนุ่มที่ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดและถนอมพื้นผิว มาพร้อมฝาครอบแบบใสที่ช่วยให้เห็นการทำงานของระบบหมุนอันทรงพลัง มั่นใจได้ในความสะอาดทุกซอกมุม นวัตกรรมหัวแปรง Car & Bike สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วด้วยคันโยกโดยที่มือไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก และด้วยระบบแถบตีนตุ๊กแก (Hook-and-loop) คุณจึงสามารถถอดผ้าไมโครไฟเบอร์ไปซักด้วยเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 °C ได้อย่างสะดวก แปรงรุ่นนี้ใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ได้ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7 และสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดควบคู่กันได้ นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงแยกส่วนสำหรับงาน Universal และ Home & Garden ให้เลือกใช้สำหรับพื้นผิวเรียบและพื้นผิวที่ทนทานอื่นๆ ตามความต้องการ
หัวแปรงหมุน
การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้