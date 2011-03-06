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    Kärcher rotating wash brush with black handle, blue bristles in centre, surrounded by white bristles.

    แปรงล้าง WB 130 rotating wash brush car & bike

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-287.0

    แปรงล้างรถระบบหมุน พร้อมหัวไมโครไฟเบอร์ Car & Bike ทำความสะอาดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อย่างอ่อนโยน ถนอมพื้นผิว หัวแปรงถอดซักเครื่องได้ที่ 60 °C เพื่อความสะอาดเหมือนใหม่