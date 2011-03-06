WB 150 power brush

แปรงพลังงาน WB 150 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สีแก้วสวนฤดูหนาวประตูโรงรถบานประตูหน้าต่างมู่ลี่มู่ลี่เฟอร์นิเจอร์ในสวนจักรยานและอื่น ๆ แปรงซักผ้านวัตกรรมที่มีหัวฉีดเจ็ทหมุนรอบสองอัน รวมพลังเต็มไปด้วยพลังที่อ่อนโยน ทำความสะอาดพื้นผิวใหม่ด้วยแปรงซักผ้านุ่มน่าประทับใจด้วยการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของเจ็ทแรงดันสูงและแรงดันแปรงด้วยตนเอง การทำงานกับแปรงพลังงานส่งผลให้ประหยัดพลังงานและน้ำอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงประหยัดเวลาได้มากถึง 30% การทำความสะอาดที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและง่ายดายโดยใช้แรงดันสูงร่วมกับแปรงช่วยให้บ้านและสวนสะอาดขึ้น เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
ประหยัดเวลาพลังงานและน้ำ 30%
การออกแบบที่กะทัดรัด
เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กหรือในที่เข้าถึงยาก
หัวฉีดเจ็ทหมุนเรียบ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ปกคลุม
การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
หัวแปรงขนอ่อน
ทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน