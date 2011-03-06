ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher yellow and black rotating wash brush with white bristles and a black handle.

    WB 150 power brush

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-237.0

    แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนวลช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%