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    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including filter, bag, and cloth on white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    WD 1 Classic *KAP

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.098-322.0

    เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1 Classic สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวถังเป็นพลาสติกอย่างหนา ความจุ 15 ลิตร