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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including nozzles, filter, and dust bag, displayed on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    WD 1s Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.098-323.0

    เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1s Classic สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวถังเป็น สแตนเลส ความจุ 18 ลิตร