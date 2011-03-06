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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.098-323.0เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1s Classic สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวถังเป็น สแตนเลส ความจุ 18 ลิตร
Rated input power (วัตต์)
1300
แรงดูด (วัตต์)
200
ความจุ (ลิตร)
18
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
สายไฟ (ม.)
5
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
76
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.65
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
7.027
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
398.6 x 398.6 x 518.8
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
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