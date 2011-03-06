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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with yellow and black design, hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย

    WD 3 Battery Premium

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.629-950.0

    • ถังเก็บฝุ่นสแตนเลสขนาด 17 ลิตร, ฟังก์ชั่นเป่าลม, ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
    • แท่นแบตเตอรี่ 36 โวลต์, สายดูดยาว 2 เมตร
    • หัวดูดฝุ่นที่พื้น, หัวดูดฝุ่นตามซอกมุม, ไส้กรอง, ถุงกรองแบบ fleece