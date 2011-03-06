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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.629-950.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
Rated input power (วัตต์)
300
แรงดูด (วัตต์)
80
แรงดูด (ม.บาร์)
110
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ความจุ (ลิตร)
17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 70 ประมาณ 140
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
ประมาณ 15 ประมาณ 30
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
67
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.573
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
388 x 340 x 525
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน