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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.628-190.0
Rated input power (วัตต์)
1000
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนดสำหรับเต้ารับ (วัตต์)
นาที 100 - สูงสุด 2100
แรงดูด (วัตต์)
230
แรงดูด (ม.บาร์)
230
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
45
ความจุ (ลิตร)
17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
สายไฟ (ม.)
4
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
74
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
7.166
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
353 x 328 x 493
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน