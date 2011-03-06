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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including a hose, nozzle, filter, and dust bag, set against a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2022

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    WD 3 P S V-17/4/20

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.628-190.0

    • ช่องเสียบอุปกรณ์, ฟังก์ชั่นเป่าลม, ช่องเก็บสายยาง, สายไฟ และอุปกรณ์เสริม
    • กำลังไฟเข้าพิกัด 1,000 วัตต์, ถังเก็บฝุ่นสแตนเลสขนาด 17 ลิตร, สายไฟยาว 4 เมตร, สายยางยาว 2 เมตร
    • ไส้กรอง, หัวดูดฝุ่นที่พื้น, หัวดูดฝุ่นตามซอกมุม, ถุงกรองแบบ fleece