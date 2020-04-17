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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.628-135.0
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (วัตต์)
1000
แรงดูด (วัตต์)
230
แรงดูด (ม.บาร์)
230
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
45
ความจุ (ลิตร)
17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
สายไฟ (ม.)
4
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
74
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.827
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.875
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
353 x 328 x 493
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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