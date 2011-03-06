ประสิทธิภาพเกินตัว: เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 5 Premium! ทำงานระดับ top class ใช้พลังงานเพียง 1100 วัตต์ แต่ให้ประสิทธิภาพในการดูดเทียบเท่า เครื่องพลังงาน 1800 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์นี้ประกอบด้วยถังสเตนเลสที่ทนทาน ขนาดความจุ 25 ลิตร และตัวกรองนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้สามารถถอดแผ่นกรองแบบจีบได้สะดวกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยการพับตลับตัวกรองออก นอกจากนี้ ไส้กรองยังสามารถดูดได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งในตัวเดียวกันได้อีกด้วย มาพร้อมระบบทำความสะอาดไส้กรองในตัว ทำให้สามารถทำความสะอาดไส้กรองที่สกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยระบบจะใช้การอัดลมแรงเป็นจังหวะ ดังนั้นการดูดจึงมีกำลังเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งอย่างรวดเร็ว หัวดูดพื้นถอดเปลี่ยนได้ที่มีแถบยาง 2 เส้น และแถบแปรง 2 ชุด กับสายท่อดูดนวัตกรรมใหม่ ช่วยการันตีว่าเครื่องจะสามารถทำการดูดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ และให้ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด มือจับมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการดูดฝุ่นละเอียด) สามารถถอดออกได้ และทำให้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อดูดโดยตรงได้ คุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบายอื่นๆ ได้แก่ ล็อกสำหรับเก็บอุปกรณ์ ฟังก์ชั่นอัดลมเข้าไปในตลับกรอง มือจับแบบปรับได้ 3-in-1 และช่องเก็บสายไฟและอุปกรณ์เสริม ช่วยเสริมให้เครื่องนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
ถอดตัวกรองออกจากตลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
หัวฉีดทำความสะอาดพื้นและสายดูดรุ่นใหม่
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ที่จับที่ถอดออกได้
หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยม
การฉีดอากาศแรงอัดสูงเป็นระยะๆ จะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่ตัวกรองหลุดเข้าไปอยู่ในถังเก็บได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง กำจัดฝุ่นได้ง่าย เช่น ฝุ่นผงจากพื้นกรวด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การจัดเก็บสายดูด สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย ประหยัดเนื้อที่ และหยิบใช้งานได้ง่าย
ด้ามจับแบบ 3-in-1 ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ ภาชนะสามารถเปิด ปิด และล้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย