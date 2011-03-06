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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Gold 2016
    Reddot Design Award - honourable mention 2014

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    WD 5 Premium

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.348-230.0

    • ตลับตัวกรองแบบถอดออกได้พร้อมแผ่นกรองแบบจีบ
    • ทำความสะอาดตัวกรองได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
    • อุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่เพื่อการทำความสะอาดอย่างหมดจด