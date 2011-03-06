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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2022

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    WD 5 S V-25/5/22

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.628-350.0

    • การทำความสะอาดไส้กรอง, ฟังก์ชันเป่าลม, การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
    • การทำความสะอาดตัวกรอง, ฟังก์ชั่นเป่าลม, ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
    • กำลังไฟเข้าพิกัด 1,200 วัตต์, ถังเก็บฝุ่นสแตนเลสขนาด 25 ลิตร, สายไฟยาว 5 เมตร, สายดูดยาว 2.2 เมตร ไส้กรองฝุ่น, หัวดูดฝุ่นที่พื้น, หัวดูดฝุ่นตามซอกมุม, ถุงกรองแบบ fleece