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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.628-350.0
Rated input power (วัตต์)
1200
แรงดูด (วัตต์)
280
แรงดูด (ม.บาร์)
260
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
70
ความจุ (ลิตร)
25
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
สายไฟ (ม.)
5
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
73
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
8.57
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
11.945
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
418 x 382 x 646
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน