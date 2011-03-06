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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับงานช่างหรือเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ เศษดินที่แห้งหรือเปียก เศษดินหยาบหรือละเอียด ไม่สำคัญ! เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของ Kärcher นำเสนอการใช้งานที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายใน โดดเด่นด้วยพลังดูดที่เหนือกว่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง และการออกแบบที่แข็งแกร่ง อุปกรณ์อเนกประสงค์มีแอปพลิเคชั่นมากมายและชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องแก้ปัญหามหัศจรรย์สำหรับบ้าน สวน และโรงรถ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง อันทรงพลังดูดสิ่งสกปรกได้ทุกชนิด
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ที่ทำได้ทุกอย่าง พลังดูดสูงและการกำจัดสิ่งสกปรกที่รวดเร็วไร้สิ่งตกค้างบนพื้นผิว เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์จะช่วยคืนความว้าวให้กับทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบเปียกหรือแบบแห้ง เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งพร้อมชุดอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย คือพันธมิตรที่ไว้ใจได้เสมอสำหรับการจัดการทุกความเลอะเทอะให้หมดไปอย่างง่ายดาย
ความอเนกประสงค์คือ DNA ที่อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของเรา ทุกรุ่นถูกออกแบบมาให้เป็นสุดยอดเครื่องมือที่ทำงานได้หลากหลายพร้อมลุยทุกงานทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นในห้องใต้ดิน, โรงจอดรถ, ห้องเวิร์กช็อปงานอดิเรก หรือแม้แต่ในสวน ไม่ว่าจะเป็นงานทำความสะอาดหลังรีโนเวทบ้าน, การดูดฝุ่นในรถยนต์, การจัดการเศษแก้วที่แตกกระจาย หรือน้ำที่หกเลอะเทอะ คุณก็มั่นใจได้เสมอ ไม่ว่าสิ่งสกปรกนั้นจะแห้งหรือเปียก จะเป็นเศษขยะชิ้นใหญ่หรือฝุ่นละเอียด เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งก็จัดการได้ทุกรูปแบบ แม้กระทั่งการดูดน้ำในปริมาณมากก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ
ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นในครัวเรือนทั่วไปต้องใช้ความพยายามในการแข่งขัน แต่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการผสมผสานระหว่างพลังดูดที่เหนือชั้นและความประหยัดพลังงานอย่างยอดเยี่ยม เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจึงกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความลับอยู่ที่การออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมให้ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้เร็วและสะอาดล้ำลึกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือช่างในขณะ เลื่อยไม้, ขัดกระดาษทราย หรือกิจกรรมอื่น ๆ จะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ทันที ช่วยรักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ
ความสะดวกสบายอีกระดับ: การออกแบบที่กะทัดรัดใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อย ช่วยให้สามารถจัดเก็บท่อและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งบนตัวเครื่องได้โดยตรง นวัตกรรมการออกแบบตัวกรองทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งใช้งานได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเลย ยิ่งไปกว่านั้น อายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยคุณภาพและความทนทานในระดับสูง ทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์นั้นแตกต่างออกไป
ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองสลับไปมา ระหว่างการใช้งานแบบแห้งและการใช้งานแบบเปียก
จัดการสิ่งสกปรกในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้ฟังก์ชันเป่าลมเพื่อไล่ฝุ่นและเศษขยะให้ออกมายังพื้นที่เปิด เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง
ดูดเก็บฝุ่นที่เกิดจากการไสไม้ เลื่อย หรือขัดกระดาษทรายได้ทันทีที่หน้างาน โดยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจะเปิด-ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามการใช้งานของเครื่องมือช่างที่เชื่อมต่ออยู่
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และสามารถถอดออกจากสายดูดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (เช่น หัวแปรงประเภทต่าง ๆ) แทนที่ได้ทันทีตามต้องการ
ออกแบบมาให้มีความกะทัดรัดยิ่งขึ้น ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
หัวดูดพื้นลิขสิทธิ์เฉพาะของคาร์เชอร์ สามารถปรับเปลี่ยนโหมดให้เหมาะกับสิ่งสกปรกแบบเปียกหรือแบบแห้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มั่นใจได้ในการเก็บสิ่งสกปรกที่สะอาดหมดจด
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจากคาร์เชอร์โดดเด่นด้านความแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกงานหนัก สามารถกำจัดสิ่งสกปรกแบบแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งสกปรกแบบเปียก และแม้แต่การดูดของเหลวในปริมาณมากก็ไม่ใช่ปัญหา
ทำความสะอาดรถของคุณอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายช่วยให้คุณทำความสะอาดระหว่างที่นั่งกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์สามารถจัดการเศษหินหยาบได้ ระบบกรองที่เป็นนวัตกรรมใหม่และพลังดูดสูงสม่ำเสมอทำให้กระบวนการทำความสะอาดง่ายขึ้น และทำให้สามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานต่ำ แม้แต่เศษหินที่เปียกหรือชื้นก็ไม่เป็นปัญหา
กำจัดฝุ่นได้อย่างสะดวกสำหรับงานไม้และงานในเวิร์กช็อป ในรุ่นที่มีปลั๊กไฟในตัว สามารถเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งได้โดยตรง ซึ่งจะดูดเศษไม้โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเริ่มเลื่อย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ที่มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มที่แตก แอ่งน้ำขนาดเล็ก หรือสิ่งสกปรกชื้นจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ด้วยพลังดูดสูง ถังเก็บสิ่งสกปรกที่แข็งแกร่ง และตัวเลือกในการดูดฝุ่นโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
กรณีของน้ำรั่วหรือน้ำหกมีสาเหตุหลายประการ แต่ไม่ว่าจะสาเหตุอะไร ก็สามารถกำจัดออกได้อย่างหมดจดด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์มีถังขนาดใหญ่ช่วยให้ดูดฝุ่นได้เป็นเวลานาน พร้อมดูดน้ำจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งช่วยได้จริง แม้กระทั่งในสวน ดูดกิ่งไม้เล็ก ๆ กรวด ใบไม้ หรือเป่าออกไปได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชันเป่าลม
ลานบ้าน โรงรถ ทางเข้าบ้าน และบันไดจะกลับมาสะอาดอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ สามารถใช้ดูดฝุ่นในพื้นที่อยู่อาศัยได้เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น หัวดูดพรม
1. ประเภทผลิตภัณฑ์
WD = เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่นมาตรฐาน (ตัวเครื่องสีเหลือง)
KWD = เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่นพิเศษ (ตัวเครื่องสีดำ)
2. ระดับประสิทธิภาพและการใช้งาน
WD 6 = สำหรับระดับผู้เชี่ยวชาญ
WD 5 = สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
WD 4 = สำหรับการใช้งานระดับกลาง
WD 3 = สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความสะอาด
WD 2 = สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานทั่วไป
3. รายละเอียดอุปกรณ์เสริม
P = มาพร้อมเตารับไฟฟ้าสำหรับต่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือช่าง
S = ถังเก็บสิ่งสกปรกผลิตจากสแตนเลส
B = รุ่นที่มีกันกระแทก แต่ไม่มีล้อ
W = รุ่นที่มีล้อ แต่ไม่มีกันกระแทก
4. รุ่นสินค้า
5. ขนาดความจุถัง
30 = 30 ลิตร
25 = 25 ลิตร
20 = 20 ลิตร
19 = 19 ลิตร
17 = 17 ลิตร
15 = 15 ลิตร
12 = 12 ลิตร
6. ความยาวสายไฟ
10 = 10 เมตร
8 = 8 เมตร
6 = 6 เมตร
4 = 4 เมตร
2 = 2 เมตร
7. ความยาวสายดูด
35 = 3.5 เมตร
22 = 2.2 เมตร
20 = 2.0 เมตร
18 = 1.8 เมตร
8. วัสดุท่อดูดและประเภทตัวกรอง
T = ท่อดูดสแตนเลส
9. รุ่นเฉพาะทาง
Car = มาพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์โดยเฉพาะ
Home = มาพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดภายในบ้าน
Renovation = มาพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับงานรีโนเวทและปรับปรุงบ้าน
Workshop = มาพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับโรงช่างหรือเวิร์กช็อป
เครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้ง ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่จากคาร์เชอร์ ช่วยให้มั่นใจในการทำความสะอาดอย่างทรงพลังในบริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งแบบมีสายไฟไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ ใต้โรงรถ ในบ้านพักตากอากาศ หรือทางเดินในสวน ขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับอุปกรณ์แบบมีสายไฟทุกอย่าง หมดกังวลเรื่องสายไฟพันกันหรือปลั๊กไฟไม่เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทรงพลังขนาด 18 V และ 36 V จาก คาร์เชอร์ ที่พร้อมให้คุณลุยได้ทุกสถานการณ์โดยไม่มีขีดจำกัด
เลือกชมเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งแบบใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะช่วยปลดปล่อยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจอย่างมากและขยายขอบเขตการใช้งานได้มากขึ้น
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง