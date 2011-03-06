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ประเทศ: ไทย
เครื่องเช็ดกระจกของคาร์เชอร์ ความสุขที่สมบูรณ์แบบสะอาดใสไร้รอยหยดน้ำ ไม่เพียงทำความสะอาดกระจกให้ใสไร้ร่องรอย แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย เตื่องเช็ดกระจกแสนสะดวกนี้สามารถดูดน้ำออกจากผิวกระจกหลังการทำความสะอาดได้หมดจด ไม่เหลือรอยหยดน้ำและคราบไว้ให้เห็น แถมยังทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทั้งหมดได้อีกด้วย เช่น เตาไฟฟ้า ประตูกระจก โต๊ะ และกระเบื้อง
ประหยัดทั้งเวลาและแรงด้วย เครื่องเช็ดกระจกไร้สายจาก Kärcher ด้วยระบบดูดน้ำในตัวที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยเนรมิตกระจกให้ใสสะอาดแวววาว โดยไม่ทิ้งคราบ นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ที่จับถนัดมือตามหลักสรีรศาสตร์ ยังช่วยให้การทำความสะอาดกระจกถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้น มือไม่ต้องสัมผัสกับน้ำสกปรกโดยตรง อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระจกเงา, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, ประตูแก้ว, กระเบื้องผนัง ไปจนถึงโต๊ะกระจก
ทำความสะอาดบานหน้าต่างเร็วขึ้น 3 เท่าเทียบการการทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์แบบเดิม
ด้วยเครื่องเช็ดกระจกนวัตกรรมใหม่กับขอบยางหุ้มยางคุณภาพสูงและฟังก์ชันการดูดกลับที่แห้งแบบไร้ที่ติ
เครื่องเช็ดกระจกจะดูดน้ำกลับได้เร็วกว่า โดยที่หยดน้ำไม่ทันได้ซึมออกมา
สินค้าคุณภาพ จากคาร์เชอร์ผู้คิดค้นเครื่องเช็ดกระจกไร้สาย
ให้การเช็ดกระจกเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย เพียงใช้เครื่องเช็ดกระจกจากคาร์เชอร์ เพื่อผลลัพธ์ที่สะอาดใสไร้รอยขีดข่วนภายในเวลาไม่กี่วินาที
ใช้เครื่องดูดเก็บน้ำบนฉากกั้นอาบน้ำและผนังกระเบื้องทั้งในโซนฝักบัวและอ่างอาบน้ำได้อย่างรวดเร็ว
มากกว่าแค่เช็ดกระจก ยังสามารถใช้เครื่องเช็ดกระจกดูดเก็บของเหลวปริมาณน้อยที่หกเลอะเทอะบนพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างสะอาดหมดจด
หมดปัญหาไอน้ำบดบังทัศนียภาพ เครื่องเช็ดกระจกจากคาร์เชอร์สามารถดูดซับความชื้นส่วนเกินและหยดน้ำที่เกาะบนแผ่นกระจกได้อย่างรวดเร็ว
การเตรียมพื้นผิวคือหัวใจสำคัญ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความสะอาดที่สมบูรณ์แบบที่สุด ควรทำความสะอาดเบื้องต้นและฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วแผ่นกระจกหรือพื้นผิวก่อน หลังจากนั้นจึงใช้เครื่องเช็ดกระจกไร้ดูดน้ำสกปรกออก โดยคาร์เชอร์มีทางเลือกให้คุณ 2 รูปแบบ เพื่อการทำความสะอาดเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: ขวดสเปรย์รุ่น Standard และ ขวดสเปรย์รุ่น Extra
มาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ในตัว ช่วยให้การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทุกประเภทกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม
ผ้าไมโครไฟเบอร์และหัวฉีดที่ปรับระดับได้ เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน้าต่างบานเกล็ด
ขั้นตอนแรกให้ทำการพ่นน้ำยาไปที่กระจกโดยขวดพ่นน้ำยาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเช็ดกระจก
จากนั้นเช็ดคราบสกปรกออกจากกระจกโดยใช้หัวแปรงผ้าไมโครไฟเบอร์
ดูดคราบน้ำสกปรกออกโดยใช้เครื่องเช็ดกระจกเป็นตอนสุดท้าย เพียงเท่านี้ก็สะอาดหมดจด! ไม่หลงเหลือแม้แต่คราบน้ำ
กระทัดรัดยิ่งขึ้น สะดวกกว่าเดิม น้ำหนักเบาลง
เครื่องเช็ดกระจกรุ่นใหม่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นเดิม 10% ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดซอกซอนเข้าถึงขอบหน้าต่างในระดับต่ำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถทำความสะอาดกระจกหน้าต่างไล่ลงไปจนถึงขอบด้านล่างได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนที่จับ
ดีไซน์เหมาะมือและกะทัดรัดพร้อมให้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดอันน่าประทับใจ
ชุดอุปกรณ์เสริมมอบความสะดวกสบายและตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในแบบของคุณ