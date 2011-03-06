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    Kärcher window vac set with spray bottle, microfibre cloth, and cleaning solution sachet on white background.

    เครื่องเช็ดกระจก

    WV 1 Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-608.0

    • ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบได้ ปราศจากคราบ
    • ใช้แบตเตอรี่, ใช้งานต่อเนื่อง 25 นาที, ความจุถังน้ำ 100 มล.
    • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, ขวดสเปรย์มาตรฐาน, ผ้าเช็ด, น้ำยาทำความสะอาด 20 มล.