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เครื่องเช็ดกระจก
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-608.0
ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.)
250
ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
100
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
25
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
150
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 70
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
0.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.033
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
130 x 250 x 275
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน