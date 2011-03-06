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    Kärcher window vac with a cleaning pad attachment and instruction manual on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award 2026

    เครื่องเช็ดกระจก

    WV 3 Comfort Care

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-690.0

    • เครื่องดูดน้ำและทำความสะอาดบนกระจกไร้สายสุดสะดวก มาพร้อมตะขอแขวน Hook!It สำหรับจัดเก็บในห้องน้ำ
    • ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่, ระยะเวลาใช้งาน 35 นาที, ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่พิเศษ XXL ความจุ 200 มล., ทำความสะอาดได้ 360 องศา
    • ขวดสเปรย์เพิ่มเติม, ผ้าเช็ดทำความสะอาด, น้ำยาทำความสะอาด 20 มล., อะแดปเตอร์จ่ายไฟ, สายชาร์จ