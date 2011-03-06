Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องเช็ดกระจก
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-714.0
ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.)
280
ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
150
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
45
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
345
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 135
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
0.72
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.208
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
133 x 281 x 312
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน