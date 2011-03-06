ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher window vac set with a white and yellow vacuum, cleaning pad on stand, and instruction manual.

    เครื่องเช็ดกระจก

    WV 5 Ultra Care

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-714.0

    • เครื่องเช็ดกระจกไร้สายสุดล้ำ มาพร้อมยางรีดน้ำซิลิโคน Xtra!Flex® และระบบทำความสะอาดรอบทิศทาง 360 องศา
    • ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่, ใช้งานต่อเนื่อง 45 นาที, ถังเก็บน้ำความจุ 150 มล., ไฟแสดงสถานะ LED 3 ดวง
    • ขวดสเปรย์เพิ่มเติม, ผ้าเช็ดทำความสะอาด, น้ำยาทำความสะอาด 20 มล., อะแดปเตอร์จ่ายไฟ, สายชาร์จ