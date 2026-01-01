WV Evolution Extension Set | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-144.0ชุดส่วนต่อขยายแบบยืดหดได้สำหรับ เครื่องทำความสะอาดกระจก สามารถทำความสะอาดหน้าต่างสูงได้ ยืดได้จาก 0.6 ถึง 1.5 เมตร
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.917
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.12
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
150 x 250 x 1170
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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