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    WV Evolution Extension Set | Kärcher

    Two black Kärcher extension poles, one with a yellow cleaning pad, on a white background.

    WV Evolution Extension Set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-144.0

    ชุดส่วนต่อขยายแบบยืดหดได้สำหรับ เครื่องทำความสะอาดกระจก สามารถทำความสะอาดหน้าต่างสูงได้ ยืดได้จาก 0.6 ถึง 1.5 เมตร