XH 10 extension hose

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-019.0สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) สายยางยาว 10 เมตรคุณภาพสูง ด้วยการป้องกันท่อหงิกงอและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
240 x 240 x 85
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.208
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
10
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.463
ข้อมูลสินค้า