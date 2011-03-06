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    Coiled Kärcher high-pressure hose with black rubber exterior and brass connector.

    XH 10 extension hose

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-019.0

    สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) สายยางยาว 10 เมตรคุณภาพสูง ด้วยการป้องกันท่อหงิกงอและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง