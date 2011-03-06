สายยางยืด XH 10 (<2010)

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-961.0สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) ท่อคุณภาพระดับ 8 เมตรที่แข็งแกร่ง 10 ม. เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอที่มีการป้องกัน kink ท่อและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
220 x 220 x 75
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.256
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
10
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.431
ข้อมูลสินค้า