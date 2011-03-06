ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-710.0ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
240 x 240 x 85
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.137
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
10
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.348
ข้อมูลสินค้า