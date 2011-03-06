ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a white background.

    ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-710.0

    ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect