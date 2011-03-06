ยางต่อท่อ XH 10 QR

Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-708.0ท่อยางยืดแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรี่ส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไกปืนและท่อแรงดันสูง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
240 x 240 x 115
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
2.551
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
10
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.726
ข้อมูลสินค้า