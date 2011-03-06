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    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow connector and brass fitting on a white background.

    ยางต่อท่อ XH 10 QR

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-708.0

    ท่อยางยืดแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรี่ส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไกปืนและท่อแรงดันสูง