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    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors, labelled with pressure and temperature specifications.

    ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-709.0

    สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรี่ส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง