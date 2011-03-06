ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-709.0สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรี่ส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
245 x 245 x 55
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.751
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
6
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.904
ข้อมูลสินค้า